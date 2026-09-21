Инсайдер НХЛ: Бобровский стал одним из самых авторитетных людей в раздевалке «Торонто»

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман заявил, что российский голкипер Сергей Бобровский является одним из самых авторитетных хоккеистов в раздевалке «Торонто Мэйпл Лифс». Россиянин подписал трёхлетний контракт с канадским клубом в межсезонье.

«Он немногословен, но, как я слышал, Бобровский стал одним из самых авторитетных людей в раздевалке — когда он говорит, горы сдвигаются с места», — сказал Фридман в подкасте 32 Thoughts.

Бобровский является двукратным обладателем Кубка Стэнли вместе с «Флоридой» (2024, 2025) и двукратным обладателем приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ — «Везина Трофи» (2013, 2017). Ранее лидер «Торонто» Остон Мэттьюс поделился эмоциями от перехода Бобровского.