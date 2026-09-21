Александр Овечкин не сыграет во втором предсезонном матче «Вашингтона» подряд

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустит второй подряд предсезонный матч столичной команды. 41-летний россиянин не попал в заявку своего клуба на игру с «Филадельфией Флайерз». Об этом сообщила пресс-служба «Вашингтона» в социальной сети Х. Встреча начнётся 22 сентября в 2:00 мск.

НХЛ — предсезонные матчи НХЛ — предсезонные матчи 22 сентября 2026, вторник. 02:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Филадельфия Флайерз Филадельфия Кто победит в основное время? П1 X П2

Отметим, что в матче также не примет участия российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков.

Фото: «Вашингтон»

Минувшим летом россиянин подписал однолетнее соглашение со «столичными». Александр возглавляет список лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ — на его счету 929 заброшенных шайб. С учётом плей-офф на его счету 1006 голов. Единственный на данный момент Кубок Стэнли Овечкин завоевал с клубом в 2018 году.

Ранее форвард заявил, что ещё не решил, станет ли для него предстоящий сезон последним в НХЛ.