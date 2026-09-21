Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил травму нижней части тела. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Возвращение россиянина ожидается со дня на день.

Ранее Овечкин пропустил предсезонный матч «Вашингтона» с «Бостон Брюинз», в котором столичный клуб уступил в серии буллитов со счётом 2:3. Россиянин не примет участия в предсезонной игре с «Филадельфией Флайерз».

Минувшим летом россиянин подписал однолетнее соглашение со «столичными». Александр возглавляет список лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ — на его счету 929 заброшенных шайб. С учётом плей-офф на его счету 1006 голов. Единственный на данный момент Кубок Стэнли Овечкин завоевал с клубом в 2018 году.

Ранее форвард заявил, что ещё не решил, станет ли для него предстоящий сезон последним в НХЛ.