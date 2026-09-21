Кожевников — об уходе Хейза из «Ак Барса»: 0 набранных очков говорят сами за себя

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал решение форварда «Ак Барса» Кевина Хейза завершить карьеру.

«Сколько он сыграл? Пять матчей и набрал 0 очков! Тогда о чём мы говорим вообще? Не знаю, провал это или нет, может быть, для самого Хейза это хорошо. Не знаю, как это для «Ак Барса», зачем они брали его – непонятно. Это дело клуба, со стороны ничего не могу знать, что там у них было. Чтобы быть в теме, надо находиться там. А я не в теме абсолютно. Но 0 набранных очков говорят сами за себя», – цитирует Кожевникова «Советский спорт».

В нынешнем сезоне Фонбет КХЛ Хейз не набрал ни одного очка за пять игр при полезности «-1» и среднем игровом времени 15.00. Форвард присоединился к «Ак Барсу» в прошедшее межсезонье. В его активе – 805 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и 446 (185+261) очков.