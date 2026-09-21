Форвард «Ак Барса» Хмелевски набрал первое очко в седьмом матче сезона

Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевски отметился результативной передачей в проходящем в эти минуты матче с тольяттинской «Ладой». Идёт второй период, счёт — 2:1 в пользу казанской команды.

Хмелевски отдал результативный пас на гол Дмитрия Кателевского на старте второго периода. Это очко стало первым для американского форварда в текущем сезоне. До этого Хмелевски за шесть встреч сезона не набрал ни одного очка.

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В прошлом сезоне Хмелевски в 80 играх за «Ак Барс» в регулярном чемпионате и плей-офф набрал 54 (23+31) очка.