Форвард «Ак Барса» Хмелевски набрал первое очко в седьмом матче сезона
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Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевски отметился результативной передачей в проходящем в эти минуты матче с тольяттинской «Ладой». Идёт второй период, счёт — 2:1 в пользу казанской команды.
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2026, понедельник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
ОТ
Лада
Тольятти
0:1 Грошев (Червоненко, Макаров) – 04:53 (5x5) 1:1 Денисенко (Стась) – 09:06 (5x3) 2:1 Кателевский (Хмелевски, Яруллин) – 21:49 (5x5) 2:2 Михайлов (Сетдиков) – 40:09 (5x5) 3:2 Бывальцев (Лямкин, Денисенко) – 61:35 (3x3)
Хмелевски отдал результативный пас на гол Дмитрия Кателевского на старте второго периода. Это очко стало первым для американского форварда в текущем сезоне. До этого Хмелевски за шесть встреч сезона не набрал ни одного очка.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
В прошлом сезоне Хмелевски в 80 играх за «Ак Барс» в регулярном чемпионате и плей-офф набрал 54 (23+31) очка.
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