Главный тренер «Вашингтона» ответил на вопрос об участии Овечкина в предсезонных играх НХЛ

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери пока не готов сказать, сыграет ли российский нападающий Александр Овечкин в предсезонных матчах. Ранее стало известно, что россиянин получил травму нижней части тела.

«Посмотрим, как пройдут дела на этой неделе. Завтра у нас выходной, а затем — два тренировочных дня, так что после этого я смогу дать более точную информацию о том, когда мы увидим его в игре и сколько встреч он проведёт», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.

После игры с «Филадельфией Флайерз», которая состоится в ночь на 22 сентября, «Вашингтону» останется провести два предсезонных матча. Столичный клуб сыграет домашний матч с «Бостон Брюинз» 26 сентября и проведёт встречу в гостях с «Филадельфией» 27 сентября.