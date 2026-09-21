Василевский и Капризов вошли в топ-20 лучших действующих игроков НХЛ по версии NHL Network

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский занял 13-е место в списке 50 лучших действующих игроков Национальной хоккейной лиги по версии NHL Network. На 14-й строчке расположился нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов.

НХЛ в преддверии нового сезона еженедельно публикует десятку игроков рейтинга. В понедельник стали известны хоккеисты, расположившиеся на местах с 20-го по 11-е.

Места с 20-го по 11-е выглядят следующим образом:

20. Миро Хейсканен, «Даллас Старз».

19. Микко Рантанен, «Даллас Старз».

18. Коннор Хеллебайк, «Виннипег Джетс».

17. Расмус Далин, «Баффало Сэйбрз».

16. Митч Марнер, «Вегас Голден Найтс».

15. Остон Мэттьюс, «Торонто Мэйпл Лифс».

14. Кирилл Капризов, «Миннесота Уайлд».

13. Андрей Василевский, «Тампа-Бэй Лайтнинг».

12. Сидни Кросби, «Питтсбург Пингвинз».

11. Зак Веренски, «Коламбус Блю Джекетс».

Василевский стал лучшим голкипером в рейтинге NHL Network. Россиянин в прошлом сезоне во второй раз завоевал приз лучшему вратарю лиги «Везина Трофи».