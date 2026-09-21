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Тренер «Лады» Зубов заявил, что его команда заслужила победу над «Ак Барсом»

Тренер «Лады» Зубов заявил, что его команда заслужила победу над «Ак Барсом»
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Главный тренер «Лады» Павел Зубов прокомментировал поражение в матче с «Ак Барсом» (2:3 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2026, понедельник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
ОТ
Лада
Тольятти
0:1 Грошев (Червоненко, Макаров) – 04:53 (5x5)     1:1 Денисенко (Стась) – 09:06 (5x3)     2:1 Кателевский (Хмелевски, Яруллин) – 21:49 (5x5)     2:2 Михайлов (Сетдиков) – 40:09 (5x5)     3:2 Бывальцев (Лямкин, Денисенко) – 61:35 (3x3)    

«Хорошая игра, держала до последнего момента в накале. К сожалению, проигрываем уже третий овертайм. Это печально. Провели хорошую игру, с хорошим соперником. К сожалению, проиграли, но у нас были все шансы выиграть этот матч, это пойдёт в плюс команде.

Есть разочарование, играли хорошо. Два очка сегодня мы точно заслужили. Команда работала, после 0:6, семи бросков в сторону «Барыса» хорошая реакция была. Персонально оценивать хоккеистов не буду», – передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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