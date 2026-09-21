Тренер «Лады» Зубов заявил, что его команда заслужила победу над «Ак Барсом»

Главный тренер «Лады» Павел Зубов прокомментировал поражение в матче с «Ак Барсом» (2:3 ОТ).

«Хорошая игра, держала до последнего момента в накале. К сожалению, проигрываем уже третий овертайм. Это печально. Провели хорошую игру, с хорошим соперником. К сожалению, проиграли, но у нас были все шансы выиграть этот матч, это пойдёт в плюс команде.

Есть разочарование, играли хорошо. Два очка сегодня мы точно заслужили. Команда работала, после 0:6, семи бросков в сторону «Барыса» хорошая реакция была. Персонально оценивать хоккеистов не буду», – передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.