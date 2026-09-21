Тренер «Лады» Зубов отреагировал на проблемы с финансами у «Полипласта»

Главный тренер «Лады» Павел Зубов не стал комментировать информацию о финансовых проблемах у главного спонсора тольяттинского клуба.

– Недавно стало известно об очередных трудностях с финансами у вашего основного спонсора – группы компаний «Полипласт». Они уже отражаются на команде ВХЛ. Есть ли на данный момент риски для «Лады»?

– Без комментариев, – передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Также ранее стало известно, что тольяттинское АНО «Хоккейный клуб «Лада» обязалось выплатить московскому ООО «Старвэй» около 114 млн рублей по мировому соглашению, утверждённому арбитражным судом Москвы.