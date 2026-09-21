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Гатиятулин — о Хейзе: мы видим по его решению, что он не ехал отбывать номер

Гатиятулин — о Хейзе: мы видим по его решению, что он не ехал отбывать номер
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался об уходе из команды нападающего Кевина Хейза. Американский хоккеист принял решение завершить карьеру.

«Вчера мы долго разговаривали с Кевином, он объяснил свою позицию, я отнёсся к ней с уважением. Когда мы только рассматривали Хейза, мы долго изучали его кандидатуру, не только по последнему сезону, а в целом по карьере, как она шла и менялась. Здесь же, если судить по тренировкам и по играм, было видно, что у него хорошее понимание игры, хорошие руки. Но когда тело не успевает за мыслью, возникают сложности. Мы видим по его решению, что он не ехал отбывать номер. Поэтому мы поблагодарили его, что бы ни происходило – наши задачи не меняются», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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