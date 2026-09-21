Тренер «Ак Барса» Гатиятулин отреагировал на победу над «Ладой»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о победе в домашнем матче с «Ладой» (3:2 ОТ) и отметил большое количество ошибок игроков казанской команды.

«В отрезках, когда мы владели шайбой, были неплохие моменты. Когда соперник был активен, возникали сложности. Были потери, неверные решения, они давали сопернику больше шансов на атаку, но победа есть победа», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В следующем матче казанский клуб сразится с новосибирской «Сибирью». Встреча пройдёт в Новосибирске 24 сентября. Казанцы одержали пять побед в восьми играх текущего сезона.