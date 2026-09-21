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Тренер «Ак Барса» Гатиятулин отреагировал на победу над «Ладой»

Тренер «Ак Барса» Гатиятулин отреагировал на победу над «Ладой»
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о победе в домашнем матче с «Ладой» (3:2 ОТ) и отметил большое количество ошибок игроков казанской команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2026, понедельник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
ОТ
Лада
Тольятти
0:1 Грошев (Червоненко, Макаров) – 04:53 (5x5)     1:1 Денисенко (Стась) – 09:06 (5x3)     2:1 Кателевский (Хмелевски, Яруллин) – 21:49 (5x5)     2:2 Михайлов (Сетдиков) – 40:09 (5x5)     3:2 Бывальцев (Лямкин, Денисенко) – 61:35 (3x3)    

«В отрезках, когда мы владели шайбой, были неплохие моменты. Когда соперник был активен, возникали сложности. Были потери, неверные решения, они давали сопернику больше шансов на атаку, но победа есть победа», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В следующем матче казанский клуб сразится с новосибирской «Сибирью». Встреча пройдёт в Новосибирске 24 сентября. Казанцы одержали пять побед в восьми играх текущего сезона.

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