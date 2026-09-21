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Гатиятулин: понимали, что Хейз находится не в своей тарелке, предлагали ему набрать форму

Гатиятулин: понимали, что Хейз находится не в своей тарелке, предлагали ему набрать форму
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о решении нападающего Кевина Хейза завершить карьеру.

«В моей карьере это уже второй такой момент: когда я был в «Тракторе», к нам вратарь Хэммонд приезжал, и он тоже закончил после нескольких матчей.

Мы понимали, что Кевин находится не в своей тарелке, он ехал на одну роль сюда, а получилось иначе. Мы хотели обсудить с ним некоторые моменты, позвали в тренерскую, как вариант, думали, может, стоит пропустить ближайшие игры и лучше подготовиться к домашней серии, набрать форму.

В разговоре он выразил свою позицию, всё лето он провёл в подготовке к сезону, думал, что сможет, но, приехав сюда, сам понял, что его тело уже не то, он не успевает. Человек с таким опытом лучше знает, подумал, что правильнее будет принять такое решение», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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