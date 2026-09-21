Гатиятулин: селекция не прекращается, позиция ведущего центра вновь актуальна

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин заявил, что после ухода Кевина Хейза клуб будет искать игрока на позицию ведущего центрального форварда.

«Селекция не прекращается, мы ежедневно работаем в этом направлении. Хейза мы подписывали как раз на роль одного из ведущих центров, эта позиция сейчас вновь актуальна, нужно будет искать игроков.

По поводу усиления я уже не раз говорил: те ребята, которые на контрактах, будем их готовить, тех, кто помоложе, – развивать и искать эту стабильность в звеньях, в командной игре.

Обсуждаем, в диалоге смотрим, кто есть на тех позициях, которые нам нужны, с кем-то ведём диалог, с агентами, но конкретики никакой пока нет, так что мы сосредоточены на тех, кто у нас есть сейчас», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.