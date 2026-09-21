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Гатиятулин: селекция не прекращается, позиция ведущего центра вновь актуальна

Гатиятулин: селекция не прекращается, позиция ведущего центра вновь актуальна
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин заявил, что после ухода Кевина Хейза клуб будет искать игрока на позицию ведущего центрального форварда.

«Селекция не прекращается, мы ежедневно работаем в этом направлении. Хейза мы подписывали как раз на роль одного из ведущих центров, эта позиция сейчас вновь актуальна, нужно будет искать игроков.

По поводу усиления я уже не раз говорил: те ребята, которые на контрактах, будем их готовить, тех, кто помоложе, – развивать и искать эту стабильность в звеньях, в командной игре.

Обсуждаем, в диалоге смотрим, кто есть на тех позициях, которые нам нужны, с кем-то ведём диалог, с агентами, но конкретики никакой пока нет, так что мы сосредоточены на тех, кто у нас есть сейчас», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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