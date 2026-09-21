Гатиятулин: пытался донести Хейзу — это эмоции, но сказать всё честно — мужской поступок

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин заявил, что решение Кевина Хейза завершить карьеру стало неожиданным для казанского клуба.

«Конечно, для нас это было неожиданностью, но мы с уважением отнеслись к решению Кевина и пожелали ему удачи. Он сам сказал нам вчера утром, сам всё озвучил. Я попытался донести ему, что это эмоции, спасибо ему за честность. Это мужской поступок – сказать всё честно. Я попросил его подумать, встретиться с Маратом Фаритовичем Валиуллиным, нашим генеральным менеджером, поспешных решений не принимать, но он сказал, что уже принял решение. Марат его также отговаривал, но решение было принято», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.