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Гатиятулин: в идеале хотелось бы сразу готовиться в полном составе, но не получилось

Гатиятулин: в идеале хотелось бы сразу готовиться в полном составе, но не получилось
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о составе команды после ухода нападающего Кевина Хейза.

«В идеале, конечно, хотелось бы сразу готовиться в полном составе, но этого не получилось. Сейчас нет смысла к этому возвращаться. Наша задача – готовить команду к каждому следующему матчу. Разговариваем с ребятами, работаем с видео, много анализируем внутри тренерского штаба. Задача одна – подготовить сбалансированную команду.

Кандидатов было много, но не думаю, что сейчас есть смысл обсуждать тех, кого в команде нет. Когда появится конкретный кандидат или будет подписание, тогда можно будет об этом говорить. Сейчас важно сосредоточиться на реалиях и на тех игроках, которые находятся в команде», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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