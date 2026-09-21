Гатиятулин — о Хмелевски: Саша хорошо выглядел в отборе, надеемся, будет прибавлять

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался об игре нападающего Александра Хмелевски. Форвард набрал первое очко в сезоне, отдав голевую передачу во встрече с «Ладой» (3:2 ОТ).

– Александр Хмелевски провёл весь матч в центре. Он сам говорит, что эта позиция для него удобнее. Как оцените его игру?

– Эту опцию мы никогда не закрывали. Саша сегодня хорошо выглядел и в отборе, и при игре без шайбы. Надеемся, дальше