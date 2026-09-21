Гатиятулин — о Бывальцеве: ребята понимают, что на первом месте — командный результат

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о дебютной шайбе за клуб нападающего Алексея Бывальцева. Форвард стал автором победного гола в овертайме матча с «Ладой» (3:2 ОТ).

– Станет ли психологически проще Алексею Бывальцеву показывать свой хоккей после заброшенной шайбы?

– Для нападающего личные очки важны, но мы постоянно говорим, и ребята понимают, что на первом месте – командный результат. Всё остальное – дополнительные бонусы. Есть хорошие моменты, есть сложности, над кото