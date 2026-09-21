Бывальцев высказался о первой заброшенной шайбе за «Ак Барс»

Нападающий «Ак Барса» Алексей Бывальцев высказался о первой заброшенной шайбе за казанский клуб. Форвард стал автором победного гола в овертайме матча с «Ладой» (3:2 ОТ).

– Что скажете о своей заброшенной шайбе в овертайме?

– В принципе, там всё Ляма (Никита Лямкин. – Прим. «Чемпионата») сделал. Мне оставалось только бросить по воротам, попасть по ним. Что я и сделал.

– Вы успели поиграть в разных звеньях. Насколько было комфортно в этом сочетании?

– Со всеми комфортно играть. Где-то что-то не получалось, наверное, меняли звенья, искали лучшие сочетания. А так всё хорошо, все ребята хорошие.

– Психологически как-то проще уже будет сейчас, когда вот эта заброшенная шайба случилась? Наверняка груз какой-то в голове сидел.

– Ну конечно, да. Хотелось забить раньше, но через работу всё приходит, надо больше работать, тогда будет больше получаться.

– Как оцените игру?

– Положительно, самое главное — выиграли. Всё хорошо.

– В целом эта победа, она даст какой-то положительный заряд после поражения в Сочи?

– Да, там была плохая игра, после такого поражения нам надо было сегодня выиграть любой ценой. Хорошо,