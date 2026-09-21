15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бывальцев высказался о первой заброшенной шайбе за «Ак Барс»

Бывальцев высказался о первой заброшенной шайбе за «Ак Барс»
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Алексей Бывальцев высказался о первой заброшенной шайбе за казанский клуб. Форвард стал автором победного гола в овертайме матча с «Ладой» (3:2 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2026, понедельник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
ОТ
Лада
Тольятти
0:1 Грошев (Червоненко, Макаров) – 04:53 (5x5)     1:1 Денисенко (Стась) – 09:06 (5x3)     2:1 Кателевский (Хмелевски, Яруллин) – 21:49 (5x5)     2:2 Михайлов (Сетдиков) – 40:09 (5x5)     3:2 Бывальцев (Лямкин, Денисенко) – 61:35 (3x3)    

– Что скажете о своей заброшенной шайбе в овертайме?
– В принципе, там всё Ляма (Никита Лямкин. – Прим. «Чемпионата») сделал. Мне оставалось только бросить по воротам, попасть по ним. Что я и сделал.

– Вы успели поиграть в разных звеньях. Насколько было комфортно в этом сочетании?
– Со всеми комфортно играть. Где-то что-то не получалось, наверное, меняли звенья, искали лучшие сочетания. А так всё хорошо, все ребята хорошие.

– Психологически как-то проще уже будет сейчас, когда вот эта заброшенная шайба случилась? Наверняка груз какой-то в голове сидел.
– Ну конечно, да. Хотелось забить раньше, но через работу всё приходит, надо больше работать, тогда будет больше получаться.

– Как оцените игру?
– Положительно, самое главное — выиграли. Всё хорошо.

– В целом эта победа, она даст какой-то положительный заряд после поражения в Сочи?
– Да, там была плохая игра, после такого поражения нам надо было сегодня выиграть любой ценой. Хорошо,