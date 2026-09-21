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Нападающий «Ак Барса» Бывальцев отреагировал на критику фанатов

Нападающий «Ак Барса» Бывальцев отреагировал на критику фанатов
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Нападающий «Ак Барса» Алексей Бывальцев заявил, что старается не читать прессу и комментарии болельщиков в социальных сетях о своей игре. Форвард стал автором победного гола в овертайме матча с «Ладой» (3:2 ОТ).

– Какую роль в своей команде вы в первую очередь сейчас видите?
– Любую роль, которую даст тренерский штаб, в такую буду играть.

– А вообще какую-то, может, критику читали в свой адрес? Как-то это влияло на вас?
– Не читаю. Стараюсь не читать вообще ничего, потому что ещё хуже будет, – передаёт слова Бывальцева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Бывальцев набрал 2 (1+1) очка в восьми встречах за «Ак Барс».

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