Нападающий «Ак Барса» Бывальцев отреагировал на завершение карьеры Хейзом

Нападающий «Ак Барса» Алексей Бывальцев отреагировал на завершение карьеры форвардом Кевином Хейзом, покинувшим казанский клуб.

– Как в команде отреагировали на решение Кевина Хейза? Насколько удивились?

– Видимо, для него это правильно, наверное, если он так решил. Его мнение надо уважать, – передаёт слова Бывальцева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В нынешнем сезоне Фонбет КХЛ Хейз не набрал ни одного очка за пять игр при полезности «-1» и среднем игровом времени 15.00. Форвард присоединился к «Ак Барсу» в прошедшее межсезонье. В его активе – 805 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и 446 (185+261) очков.