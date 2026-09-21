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Нападающий «Ак Барса» Бывальцев отреагировал на завершение карьеры Хейзом

Нападающий «Ак Барса» Бывальцев отреагировал на завершение карьеры Хейзом
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Нападающий «Ак Барса» Алексей Бывальцев отреагировал на завершение карьеры форвардом Кевином Хейзом, покинувшим казанский клуб.

– Как в команде отреагировали на решение Кевина Хейза? Насколько удивились?
– Видимо, для него это правильно, наверное, если он так решил. Его мнение надо уважать, – передаёт слова Бывальцева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В нынешнем сезоне Фонбет КХЛ Хейз не набрал ни одного очка за пять игр при полезности «-1» и среднем игровом времени 15.00. Форвард присоединился к «Ак Барсу» в прошедшее межсезонье. В его активе – 805 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и 446 (185+261) очков.

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