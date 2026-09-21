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Хмелевски — о Хейзе: хотели, чтобы он остался, приятно, когда есть кто-то из твоей страны

Хмелевски — о Хейзе: хотели, чтобы он остался, приятно, когда есть кто-то из твоей страны
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Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевски отреагировал на завершение карьеры форвардом Кевином Хейзом, покинувшим казанский клуб.

– Как отреагировали на уход Кевина Хейза?
– Мы желаем ему только наилучшего. Я знаю, у него была очень хорошая карьера, но он принял решение. Мы можем это только уважать. Я благодарен ему за пару недель знакомства, могу сказать только хорошее о Кевине. Желаю ему отдохнуть после карьеры.

– Был какой-то шок, когда объявили о его уходе?
– Конечно, парень только приехал. Всякое бывает.

– Не пытались отговорить его? Остаться на пару недель ещё, например.
– Конечно, мы хотели, чтобы он остался. Тем более он со мной и Митчеллом Миллером на английском разговаривает. Всегда приятно, когда есть кто-то из твоей страны, – передаёт слова Хмелевски корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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