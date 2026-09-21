Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевски высказался о первом очке за результативность в текущем сезоне. Форвард набрал первое очко в сезоне, отдав голевую передачу во встрече с «Ладой» (3:2 ОТ).

– Вас поставили в новое звено, сразу набрали результативное очко. Упал груз с плеч?

– Конечно, я хочу набирать очки и помогать команде. Когда ты хорошо играешь, партнёры тоже чувствуют больше уверенности.

– Комфортно ли вам играть в центре?

– Да, мне было комфортно. Чувствую себя естественно на этой позиции. Тем более мне кажется, что получается хорошо играть на вбрасываниях. Когда есть контроль точки, у команды появляется