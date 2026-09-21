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Хмелевски высказался о первом очке за результативность в текущем сезоне

Хмелевски высказался о первом очке за результативность в текущем сезоне
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевски высказался о первом очке за результативность в текущем сезоне. Форвард набрал первое очко в сезоне, отдав голевую передачу во встрече с «Ладой» (3:2 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2026, понедельник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
ОТ
Лада
Тольятти
0:1 Грошев (Червоненко, Макаров) – 04:53 (5x5)     1:1 Денисенко (Стась) – 09:06 (5x3)     2:1 Кателевский (Хмелевски, Яруллин) – 21:49 (5x5)     2:2 Михайлов (Сетдиков) – 40:09 (5x5)     3:2 Бывальцев (Лямкин, Денисенко) – 61:35 (3x3)    

– Вас поставили в новое звено, сразу набрали результативное очко. Упал груз с плеч?
– Конечно, я хочу набирать очки и помогать команде. Когда ты хорошо играешь, партнёры тоже чувствуют больше уверенности.

– Комфортно ли вам играть в центре?
– Да, мне было комфортно. Чувствую себя естественно на этой позиции. Тем более мне кажется, что получается хорошо играть на вбрасываниях. Когда есть контроль точки, у команды появляется