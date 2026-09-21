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Хмелевски высказался о победе «Ак Барса» над «Ладой»

Хмелевски высказался о победе «Ак Барса» над «Ладой»
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Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевски прокомментировал победу в дополнительное время в домашнем матче с тольяттинской «Ладой» (3:2 ОТ). Форвард отметился результативной передачей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2026, понедельник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
ОТ
Лада
Тольятти
0:1 Грошев (Червоненко, Макаров) – 04:53 (5x5)     1:1 Денисенко (Стась) – 09:06 (5x3)     2:1 Кателевский (Хмелевски, Яруллин) – 21:49 (5x5)     2:2 Михайлов (Сетдиков) – 40:09 (5x5)     3:2 Бывальцев (Лямкин, Денисенко) – 61:35 (3x3)    

– Почему не получилось переломить игру по ходу основного времени?
– Главное, мы выиграли. Мне кажется, просто много теряли шайбу, плохо играли. Тимур Билялов выручал, дал нам шанс выиграть, а мы вытащили матч в овертайме.

– Можно сказать, что эти ошибки идут из-за притирки состава? Довольно много потерь шайбы и сумбура в действиях команды.
– Мы уже два месяца катаемся и тренируемся, не должно быть такого. Это больше вопрос концентрации, – передаёт слова Хмелевски корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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