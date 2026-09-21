Хмелевски высказался о победе «Ак Барса» над «Ладой»

Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевски прокомментировал победу в дополнительное время в домашнем матче с тольяттинской «Ладой» (3:2 ОТ). Форвард отметился результативной передачей.

– Почему не получилось переломить игру по ходу основного времени?

– Главное, мы выиграли. Мне кажется, просто много теряли шайбу, плохо играли. Тимур Билялов выручал, дал нам шанс выиграть, а мы вытащили матч в овертайме.

– Можно сказать, что эти ошибки идут из-за притирки состава? Довольно много потерь шайбы и сумбура в действиях команды.

– Мы уже два месяца катаемся и тренируемся, не должно быть такого. Это больше вопрос концентрации, – передаёт слова Хмелевски корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.