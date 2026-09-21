Лямкин — о Хейзе: Кевин чувствовал себя некомфортно, его «грызло»

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин высказался о решении американского форварда Кевина Хейза завершить карьеру и покинуть казанский клуб.

«Мы узнали накануне, он дал знать нам о своём решении. Кевин чувствовал себя некомфортно, его «грызло», что ни одного очка не набрал, не хватает скорости. Мы старались его поддержать, понимали, что у него была совершенно другая предсезонка.

Мы катались почти месяц, а он больше занимался физикой. Рановато, нужно было дать возможность вкатиться. Но это его решение, и ребята, и тренерский штаб с ним разговаривали», – передаёт слова Лямкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.