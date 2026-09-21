Лямкин — о победе над «Ладой»: ребята из Тольятти всегда бьются против нас

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин оценил победу в матче с «Ладой» (3:2 ОТ) и рассказал о своей голевой передаче в овертайме.

«Ребята из Тольятти всегда бьются против нас. То антирекорд ставят с семью бросками за игру, то лучший матч в жизни проводят. Тяжёлый матч получился.

В первой смене третьего периода мы чуть-чуть ошиблись. Я упал, миллиметр до шайбы не дотянулся, так доиграли 2:2. Не очень у нас третий период сложился, будто у «Лады» моментов было больше.

В овертайме их нападающий хотел схитрить и выбежать «в ноль», полностью нырнул. Мне осталось просто убрать шайбу, с Лёхой Бывальцев