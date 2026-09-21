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Лямкин — о победе над «Ладой»: ребята из Тольятти всегда бьются против нас

Лямкин — о победе над «Ладой»: ребята из Тольятти всегда бьются против нас
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Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин оценил победу в матче с «Ладой» (3:2 ОТ) и рассказал о своей голевой передаче в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2026, понедельник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
ОТ
Лада
Тольятти
0:1 Грошев (Червоненко, Макаров) – 04:53 (5x5)     1:1 Денисенко (Стась) – 09:06 (5x3)     2:1 Кателевский (Хмелевски, Яруллин) – 21:49 (5x5)     2:2 Михайлов (Сетдиков) – 40:09 (5x5)     3:2 Бывальцев (Лямкин, Денисенко) – 61:35 (3x3)    

«Ребята из Тольятти всегда бьются против нас. То антирекорд ставят с семью бросками за игру, то лучший матч в жизни проводят. Тяжёлый матч получился.

В первой смене третьего периода мы чуть-чуть ошиблись. Я упал, миллиметр до шайбы не дотянулся, так доиграли 2:2. Не очень у нас третий период сложился, будто у «Лады» моментов было больше.

В овертайме их нападающий хотел схитрить и выбежать «в ноль», полностью нырнул. Мне осталось просто убрать шайбу, с Лёхой Бывальцев