Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков: сейчас я в хорошей форме и готов к сезону

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков заявил, что чувствует себя увереннее на льду и в быту.

«Сейчас я действительно в хорошей форме. Лето прошло отлично, чувствую себя очень хорошо. Думаю, я готов к сезону. Мы работаем вместе уже две недели. У нас бывает по две тренировки в зале и одна на льду в день — итого три занятия. Это тяжёлые недели, но мне это идёт на пользу.

Теперь я немного лучше знаю английский. Первый год дался мне очень тяжело: я оказался в Филадельфии, совсем не владея языком. На второй год стало немного лучше, а сейчас — ещё лучше… Я чувствую себя гораздо увереннее. Думаю, Филадельфия стала для меня вторым домом», — приводит слова Мичкова пресс-служба «Филадельфии».

Ранее генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Даниэль Бриер заявил, что российский нападающий Матвей Мичков с детства привык к повышенному вниманию из-за своего таланта.