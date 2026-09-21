Результаты матчей ВХЛ на 21 сентября 2026 года

Сегодня, 21 сентября, прошли семь матчей OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты встреч ВХЛ на 21 сентября 2026 года:

«Динамо-Алтай» — «Югра» — 2:0;

«Металлург» Нк — «Рубин» — 2:3 Б;

«Сокол» — «Зауралье» — 2:1 ОТ;

ЦСК ВВС — «Молот» — 6:4;

«Нефтяник» — «Торос» — 3:4;

ХК «Калуга» — ХК «Тамбов» — 6:0;

«Рязань-ВДВ» — «Дизель» — 4:3 ОТ.

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному – в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 встреч. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.