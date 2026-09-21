Результаты матчей ВХЛ на 21 сентября 2026 года
Сегодня, 21 сентября, прошли семь матчей OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
Результаты встреч ВХЛ на 21 сентября 2026 года:
«Динамо-Алтай» — «Югра» — 2:0;
«Металлург» Нк — «Рубин» — 2:3 Б;
«Сокол» — «Зауралье» — 2:1 ОТ;
ЦСК ВВС — «Молот» — 6:4;
«Нефтяник» — «Торос» — 3:4;
ХК «Калуга» — ХК «Тамбов» — 6:0;
«Рязань-ВДВ» — «Дизель» — 4:3 ОТ.
В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному – в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 встреч. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.
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