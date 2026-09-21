Сегодня, 21 сентября, прошли очередные матчи регулярного чемпионата OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. Всего было сыграно девять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 21 сентября 2026 года:

«Стальные Лисы» — «Кузнецкие Медведи» — 2:1;

«Толпар» — «Белые Медведи» — 4:5;

МХК «Молот» — «Чайка» — 0:4;

«Реактор» — «Спутник» — 1:3;

«Красная Армия» — «Академия СКА» — 5:1;

«Красная Машина Юниор» — МХК «Динамо Санкт-Петербург» — 2:3 ОТ;

«Красная Машина Атлант» — «СКА-1946» — 2:4;

«АКМ-Юниор» — «Локо-76» — 0:2;

МХК «Спартак» — «Авто» — 3:2 Б.

Регулярный чемпионат продлится до 22 марта 2027 года. В сезоне-2026/2027 команды сыграют равное количество матчей в регулярке: каждая проведёт по 54 игры: 27 на своём льду и 27 — на площадке соперника. 25 марта на Западе и 26 марта на Востоке стартуют матчи плей-ин. Плей-офф пройдёт со 2 апреля по 24 мая 2027 года.