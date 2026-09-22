«Не собираюсь давать никаких обещаний». Тренер «Вашингтона» — об Александре Овечкине

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери ответил на вопрос о возможном участии российского нападающего Александра Овечкина в предсезонных играх на фоне информации о его травме нижней части тела. Ранее сообщалось, что Овечкин пропустит матч с «Филадельфией Флайерз». Ранее он также не принял участие во встрече с «Бостон Брюинз».

«Не собираюсь давать никаких обещаний. Я всё пойму, когда мы вернёмся после выходного», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

После игры с «Филадельфией Флайерз», которая состоится в ночь на 22 сентября, «Вашингтону» останется провести две предсезонные встречи. Столичный клуб сыграет домашний матч с «Бостон Брюинз» 26 сентября и проведёт встречу в гостях с «Филадельфией» 27 сентября.