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Питтсбург Пингвинз — Баффало Сэйбрз, результат матча 22 сентября 2026, счет 4:1, предсезонный матч НХЛ 2026-2027

Ассист Кузьменко помог «Питтсбургу» обыграть «Баффало» в предсезонке. У Мурашова 13 сейвов
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Завершился предсезонный матч между командами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» и «Сиэтл Кракен», который прошёл на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге, США. Хозяева обыграли соперника со счётом 4:1.

НХЛ — предсезонные матчи
22 сентября 2026, вторник. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 1
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Дьюар (Раст, Кузьменко) – 10:27 (5x5)     2:0 Раст (Лапьер, Летанг) – 32:16 (5x4)     2:1 Ричард (Бордело, Метса) – 38:32 (5x4)     3:1 Хэйз – 39:58 (5x5)     4:1 Сёдерблом (Раст, Дьюар) – 58:13 (en)    

В составе победителей отличились канадец Коннор Дьюар, швед Эльмер Сёдерблом, а также американцы Брайан Раст (1+2) и Эйвери Хэйз. Российский форвард Андрей Кузьменко отметился результативной передачей. На счету вратаря Сергея Мурашова 13 сейвов.

Единственную шайбу в составе гостей забросил американский форвард Джейк Ричард. Российский защитник «Сэйбрз» Вс