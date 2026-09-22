Ассист Кузьменко помог «Питтсбургу» обыграть «Баффало» в предсезонке. У Мурашова 13 сейвов

Завершился предсезонный матч между командами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» и «Сиэтл Кракен», который прошёл на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге, США. Хозяева обыграли соперника со счётом 4:1.

В составе победителей отличились канадец Коннор Дьюар, швед Эльмер Сёдерблом, а также американцы Брайан Раст (1+2) и Эйвери Хэйз. Российский форвард Андрей Кузьменко отметился результативной передачей. На счету вратаря Сергея Мурашова 13 сейвов.

Единственную шайбу в составе гостей забросил американский форвард Джейк Ричард. Российский защитник «Сэйбрз» Вс