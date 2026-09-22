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22 сентября главные новости спорта, футбол, Ла Лига, судейство, хоккей, НХЛ, КХЛ, теннис, волейбол, UFC

Победа «Вашингтона» в предсезонке, возвращение Азмуна в сборную Ирана. Главное к утру
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Гол Алексея Протаса помог «Вашингтону» обыграть «Филадельфию» в предсезонном матче, форвард Сердар Азмун сделал заявление после возвращения в сборную Ирана, президент Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на заявление ТВ «Реала» после мадридского дерби. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Гол Алексея Протаса помог «Вашингтону» обыграть «Филадельфию», Мирошниченко – без очков.
  2. «Я не злюсь ни на кого». Азмун сделал заявление после возвращения в сборную Ирана.
  3. Президент Ла Лиги Тебас отреагировал на заявление ТВ «Реала» после мадридского дерби.
  4. Волков опустился на четвёртое место в рейтинге тяжёлого веса UFC, Павлович стал вторым.
  5. «Ак Барс» обыграл «Ладу» в овертайме домашнего матча в Казани.
  6. Ассист Кузьменко помог «Питтсбургу» обыграть «Баффало» в предсезонке. У Мурашова 13 сейвов.
  7. Медведев, Рублёв, Хачанов и Бублик заявились на турнир ATP-250 в Алма-Ате.
  8. Екатерина Александрова завершила сотрудничество с тренером Игорем Андреевым.
  9. «Механизм запущен». «Атлетико» отреагировал на претензии «Реала» к судейству.