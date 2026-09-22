Победа «Вашингтона» в предсезонке, возвращение Азмуна в сборную Ирана. Главное к утру

Гол Алексея Протаса помог «Вашингтону» обыграть «Филадельфию» в предсезонном матче, форвард Сердар Азмун сделал заявление после возвращения в сборную Ирана, президент Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на заявление ТВ «Реала» после мадридского дерби. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».