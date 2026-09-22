Расписание матчей КХЛ на 22 сентября 2026 года

Сегодня, 22 сентября, продолжится 19-й сезон Фонбет Континентальной хоккейной лиги. Всего состоится три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 22 сентября 2026 года (время московское):

19:30. «Динамо» М – «Барыс»;

19:30. «Шанхайские Драконы» – «Автомобилист»;

19:30. «Торпедо» – «Авангард».

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

Напомним, действующим обладателем Кубка Гагарина является ярославский «Локомотив».