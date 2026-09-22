«Динамо» М — «Барыс»: онлайн-трансляция матча КХЛ начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 22 сентября, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» состоится матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местное «Динамо» сыграет с астанинским «Барысом». Встреча начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Московская команда с восемью очками занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» располагается на пятой строчке в таблице Востока.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.