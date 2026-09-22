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Динамо М — Барыс: онлайн-трансляция матча КХЛ сезона-2026/2027 началась

«Динамо» М — «Барыс»: онлайн-трансляция матча КХЛ началась
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Сегодня, 22 сентября, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» проходит матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местное «Динамо» принимает астанинский «Барыс». Встреча началась в 19:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 сентября 2026, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 4
Барыс
Астана
0:1 Пилон (Масси, Бэйли) – 22:32 (5x5)     1:1 Коростелёв (Пыленков, Сикьюра) – 27:43 (5x4)     1:2 Пилон (Данияр, Маккошен) – 33:25 (5x5)     1:3 Масси (Ляпунов, Логвин) – 45:15 (5x5)     1:4 Бэйли (Масси, Морелли) – 58:37 (en)    

Московская команда с восемью очками занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» располагается на пятой строчке в таблице Востока.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

Календарь КХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица КХЛ сезона-2026/2027
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