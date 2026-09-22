«Торпедо» — «Авангард»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 22 сентября, в Нижнем Новгороде на стадионе «Волга-Арена» состоится матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местное «Торпедо» примет омский «Авангард». Встреча начнётся в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 22 сентября 2026, вторник. 19:30 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Торпедо» в турнирной таблице Западной конференции занимает пятое место с восемью очками. «Авангард» с шестью очками располагается на восьмой строчке в таблице Востока.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.