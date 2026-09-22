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Торпедо — Авангард: онлайн-трансляция матча КХЛ сезона-2026/2027 начнется в 19:30 мск

«Торпедо» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча КХЛ начнётся в 19:30 мск
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Сегодня, 22 сентября, в Нижнем Новгороде на стадионе «Волга-Арена» состоится матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местное «Торпедо» примет омский «Авангард». Встреча начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 сентября 2026, вторник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
5 : 1
Авангард
Омск
1:0 Сероух (Конюшков, Ткачёв) – 11:43 (5x4)     1:1 Ливо – 20:26 (5x5)     2:1 Виноградов (Камалов, Ткачёв) – 27:30 (5x5)     3:1 Гончарук (Нарделла, Дыбленко) – 29:13 (5x5)     4:1 Конюшков (Ткачёв, Виноградов) – 48:22 (5x4)     5:1 Красковский (Гераськин) – 59:24 (en)    

«Торпедо» в турнирной таблице Западной конференции занимает пятое место, набрав восемь очков. «Авангард» с шестью очками располагается на восьмой строчке в таблице Востока.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

Календарь КХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица КХЛ сезона-2026/2027
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