Главный тренер «Каролины» выступил против проведения предсезонных матчей в НХЛ

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор выступает против проведения предсезонных матчей в НХЛ.

— Парни просто хотят играть. Парни просто хотят получить шайбу и начать по-настоящему. Они не любят тренироваться — да и никто не любит.

— Лучше вообще отказаться от предсезонных матчей?

— Да, конечно. Я бы предпочёл провести 86 матчей без предсезонных игр, если уж на то пошло. Парни сейчас в такой хорошей форме. Зачем тратить время на матчи, которые ничего не значат? Давайте играть по-настоящему, — приводит слова Бриндамора TSN.

Ранее Род Бриндамор выступил с длинной речью перед игроками команды.