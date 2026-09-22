Беднар оценил игру российского голкипера «Колорадо» Ильи Набокова в предсезонных встречах

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар оценил игру российского голкипера Ильи Набокова в предсезонных встречах.

«Он молниеносно быстрый. Я не так часто смотрю КХЛ или европейский хоккей, но знаю, что в этих лигах, в АХЛ, много внимания уделяется тому, чтобы забрасывать шайбы в ворота с близкой дистанции, атакуя вратаря.

На пятаке много трафика из игроков, нужно научиться справляться с тем, что они постоянно на тебя наваливаются, при этом необходимо успевать отбивать броски. В конце игры с «Ютой», при игре в меньшинстве у ворот Набокова была толчея, однако он сделал отличный сейв, поймав шайбу после рикошета. В этом плане он действовал хорошо, но ему придётся привыкать.

Наверное, самое сложное для вратарей, которые приезжают сюда, — это давление, когда шайба летит в его сторону, и то, как игроки выстраиваются вокруг ворот и пытаются забить. Здесь много «мусорных» шайб, нужно быть сильным на близкой дистанции на пятаке. В игре с «Ютой» он был в этом хорош, приятно видеть», — цитирует Беднара Colorado Hockey Now.