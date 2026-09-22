Крикунов назвал отличие в работе Игоря Ларионова от остальных тренеров КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов выделил особенности тренерской работы у наставника СКА Игоря Ларионова.

«Видно, что Ларионов ориентируется на НХЛ в плане работы тренером. Он своеобразно готовит команду к старту сезона. У нас принято давать результат сразу. В первых же матчах регулярки выводить её на пик готовности. Он бережёт силы под плей-офф. В этом он отличается от большинства тренеров клубов КХЛ», — приводит слова Крикунова Metaratings.

Напомним, СКА после шести матчей набрал 10 очков и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. В следующей игре армейцы встретятся с «Трактором» 25 сентября.