15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Крикунов назвал отличие в работе Игоря Ларионова от остальных тренеров КХЛ

Крикунов назвал отличие в работе Игоря Ларионова от остальных тренеров КХЛ
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов выделил особенности тренерской работы у наставника СКА Игоря Ларионова.

«Видно, что Ларионов ориентируется на НХЛ в плане работы тренером. Он своеобразно готовит команду к старту сезона. У нас принято давать результат сразу. В первых же матчах регулярки выводить её на пик готовности. Он бережёт силы под плей-офф. В этом он отличается от большинства тренеров клубов КХЛ», — приводит слова Крикунова Metaratings.

Напомним, СКА после шести матчей набрал 10 очков и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. В следующей игре армейцы встретятся с «Трактором» 25 сентября.

Материалы по теме
Рыбин: Ларионов — адепт НХЛ, он готовит СКА по образцу команд оттуда
Комментарии