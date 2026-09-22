15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Такой конфликт точно не улучшит ситуацию в коллективе». Коньков — о Разине и Яковлеве

«Такой конфликт точно не улучшит ситуацию в коллективе». Коньков — о Разине и Яковлеве
Комментарии

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил высказывания главного тренера «Металлурга» Андрея Разина относительно капитана команды Егора Яковлева.

«Такой конфликт точно не улучшит ситуацию в коллективе. Любые подобные ситуации нужно решать внутри команды. Нужно договариваться и выполнять требования тренера. Интересно понять, в чём причина конфликта? Либо это личная неприязнь, либо же дело касается спортивных результатов.

Разин приводил недавно статистику Яковлева, но это была прошлогодняя статистика. Надо смотреть, какую пользу игрок может принести здесь и сейчас. Если Разин настолько негативно высказывается о капитане, боюсь представить, что он говорит об остальных», — цитирует Конькова «Сила спорта».

Материалы по теме
Разин выживает из команды капитана. Яковлеву и «Металлургу» больше не по пути?
Разин выживает из команды капитана. Яковлеву и «Металлургу» больше не по пути?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android