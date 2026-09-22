«Такой конфликт точно не улучшит ситуацию в коллективе». Коньков — о Разине и Яковлеве

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил высказывания главного тренера «Металлурга» Андрея Разина относительно капитана команды Егора Яковлева.

«Такой конфликт точно не улучшит ситуацию в коллективе. Любые подобные ситуации нужно решать внутри команды. Нужно договариваться и выполнять требования тренера. Интересно понять, в чём причина конфликта? Либо это личная неприязнь, либо же дело касается спортивных результатов.

Разин приводил недавно статистику Яковлева, но это была прошлогодняя статистика. Надо смотреть, какую пользу игрок может принести здесь и сейчас. Если Разин настолько негативно высказывается о капитане, боюсь представить, что он говорит об остальных», — цитирует Конькова «Сила спорта».