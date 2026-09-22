Нападающий СКА Сергей Плотников: до сих пор учусь быть капитаном

Форвард СКА Сергей Плотников высказался о роли капитана в команде с берегов Невы.

– В сезоне-2026/2027 вы снова выводите команду на лёд в качестве капитана. Как к этому относитесь?

– Положительно. С тех пор как стал капитаном, почерпнул много нюансов в этом смысле. Но всё равно до сих пор учусь. Ребята мне в этом помогают, но в то же время это процесс бесконечный.

– К чему в качестве капитана стремитесь в первую очередь?

– Стараюсь быть справедливым.

– Чему вас научило капитанство в прошлом сезоне?

– Прежде чем что-то сказать, продумай, что скажешь, – это первое. Второе: чтобы задать вопрос другому, спроси сначала себя – делаешь ли ты сам все эти вещи, — цитирует Плотникова сайт СКА.