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Нападающий СКА Сергей Плотников: до сих пор учусь быть капитаном

Нападающий СКА Сергей Плотников: до сих пор учусь быть капитаном
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Форвард СКА Сергей Плотников высказался о роли капитана в команде с берегов Невы.

– В сезоне-2026/2027 вы снова выводите команду на лёд в качестве капитана. Как к этому относитесь?
– Положительно. С тех пор как стал капитаном, почерпнул много нюансов в этом смысле. Но всё равно до сих пор учусь. Ребята мне в этом помогают, но в то же время это процесс бесконечный.

– К чему в качестве капитана стремитесь в первую очередь?
– Стараюсь быть справедливым.

– Чему вас научило капитанство в прошлом сезоне?
– Прежде чем что-то сказать, продумай, что скажешь, – это первое. Второе: чтобы задать вопрос другому, спроси сначала себя – делаешь ли ты сам все эти вещи, — цитирует Плотникова сайт СКА.

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