Форвард московского «Динамо» Римашевский внесён в список травмированных до конца октября

Нападающий «Динамо» Егор Римашевский внесён в список травмированных, сообщает пресс-служба московского клуба.

«Нападающий бело-голубых не смог закончить встречу с «Адмиралом» 17 сентября из-за повреждения верхней части тела. После этого форвард вернулся в Москву, прошёл все необходимые обследования и был внесён в список травмированных до конца октября 2026 года. Желаем нашему 87-му номеру скорейшего восстановления и возвращения в строй!» — сказано в сообщении «Динамо».

В текущем сезоне 21-летний Римашевский провёл шесть матчей, в которых забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу.

Ранее главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев прокомментировал гостевое поражение команды от хабаровского «Амура».