Гомоляко: Овечкин уже в таком возрасте, что не стоит играть эти предсезонные матчи

Чемпион России 1999 года Сергей Гомоляко высказался о пропуске российским форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным стартовых предсезонных матчей команды из-за повреждения.

«Он величайший хоккеист современности. Думаю, Александр уже достаточно в таком возрасте, что ему не стоит играть эти предсезонные матчи. Додумывать, насколько у него серьёзная травма, не стоит. Мне кажется, у него всё нормально, он выйдет и сыграет. Ждём от него дальнейших рекордов», — приводит слова Гомоляко ТАСС.

Напомним, Александр Овечкин пропустил два предсезонных матча: с «Бостон Брюинз» и «Филадельфией Флайерз».