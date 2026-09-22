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Гомоляко: Овечкин уже в таком возрасте, что не стоит играть эти предсезонные матчи

Гомоляко: Овечкин уже в таком возрасте, что не стоит играть эти предсезонные матчи
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Чемпион России 1999 года Сергей Гомоляко высказался о пропуске российским форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным стартовых предсезонных матчей команды из-за повреждения.

«Он величайший хоккеист современности. Думаю, Александр уже достаточно в таком возрасте, что ему не стоит играть эти предсезонные матчи. Додумывать, насколько у него серьёзная травма, не стоит. Мне кажется, у него всё нормально, он выйдет и сыграет. Ждём от него дальнейших рекордов», — приводит слова Гомоляко ТАСС.

Напомним, Александр Овечкин пропустил два предсезонных матча: с «Бостон Брюинз» и «Филадельфией Флайерз».

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