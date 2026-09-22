«Хуже было бы, если бы он просто отбывал номер». Вайсфельд — о решении Хейза

Известный хоккейный эксперт и функционер Леонид Вайсфельд высказался о решении американского хоккеиста «Ак Барса» Кевина Хейза завершить карьеру.

«Мне кажется, он поступил честно. Он понял, что не может показывать высокий уровень. Хуже было бы, если бы он просто отбывал номер. Судить его за это неправильно, он поступил абсолютно честно.

«Ак Барс» недоглядел? Когда ты подписываешь ветерана, у тебя есть определённая опасность. Ты не знаешь, как он себя проявит, тем более это новая для него лига и страна. Много факторов нужно учитывать. С одной стороны, «Ак Барс» пошёл на определённый риск, а с другой стороны, насколько я понимаю, в финансовом плане они особо ничего не потеряли. Поэтому не прокатило — бывает», — цитирует Вайсфельда «Советский спорт».