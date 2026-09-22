Бывший форвард клубов КХЛ Данил Башкиров вернулся в «Югру»

25-летний нападающий Данил Башкиров подписал контракт с «Югрой», сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона.

Воспитанник тюменского хоккея и выпускник ДЮСШ ХК «Югра» Данил Башкиров по ходу прошлого сезона перешёл из «Лады» (20 игр, пять очков) в «Сочи» (23 игры, три очка). Также на уровне КХЛ форвард защищал цвета «Металлурга», «Авангарда» и «Салавата Юлаева». Суммарно в КХЛ Данил провёл 342 матча, забросил 38 шайб, отдал 52 передачи при показателе полезности «+13».

В ВХЛ за «Торос» Башкиров провёл 32 встречи, набрав 12 (6+6) очков. В систему уфимского хоккея нападающий перебрался из «Мамонтов Югры» в 2018 году. За «Толпар» и югорскую молодёжку он выходил на лёд 145 раз, забил 37 голов и отдал 42 передачи.