«Нет никакой травмы, просто предсезонные игры». Глеб Чистяков — об Овечкине

Представитель российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Глеб Чистяков заявил, что у хоккеиста нет травмы, о которой ранее сообщали североамериканские журналисты.
«Нет никакой травмы. Пропускает, потому что это предсезонные игры», — приводит слова Чистякова «РИА Новости Спорт».
Овечкин 14 сентября провёл первую тренировку с командой после возвращения из России в США. Россиянин готовится к своему 22-му сезону в НХЛ.
Напомним, ранее Александр Овечкин пропустил два предсезонных матча: с «Бостон Брюинз» (2:3 Б) и «Филадельфией Флайерз» (5:2).
Ранее чемпион России 1999 года Сергей Гомоляко высказался о пропуске Овечкиным стартовых предсезонных матчей команды.