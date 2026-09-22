«Нет никакой травмы, просто предсезонные игры». Глеб Чистяков — об Овечкине

Представитель российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Глеб Чистяков заявил, что у хоккеиста нет травмы, о которой ранее сообщали североамериканские журналисты.

«Нет никакой травмы. Пропускает, потому что это предсезонные игры», — приводит слова Чистякова «РИА Новости Спорт».

Овечкин 14 сентября провёл первую тренировку с командой после возвращения из России в США. Россиянин готовится к своему 22-му сезону в НХЛ.

Напомним, ранее Александр Овечкин пропустил два предсезонных матча: с «Бостон Брюинз» (2:3 Б) и «Филадельфией Флайерз» (5:2).

Ранее чемпион России 1999 года Сергей Гомоляко высказался о пропуске Овечкиным стартовых предсезонных матчей команды.