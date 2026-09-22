Защитник московского «Динамо» Зборовский предложил увеличить количество матчей в КХЛ

29-летний защитник московского «Динамо» Сергей Зборовский выступил за увеличение количества матчей в регулярном сезоне КХЛ.

— У вас большой опыт игры в КХЛ. Каким видите развитие лиги?

— Знаете, в последние годы многое меняется. Лига становится ровнее, приходит много молодых и талантливых хоккеистов. У нас, например, в этом сезоне – Шараканов, Меликов, Бондарь, другие ребята. Для опытных игроков заход молодых всегда очень полезен. Появляется дополнительная энергия и конкуренция.

— В КХЛ много говорят о реформах. За какую реформу выступаете вы?

— Увеличил бы количество матчей в чемпионате – например, с 68 до 76. Для повышения уровня мастерства важнее играть, чем тренироваться! — цитирует Зборовского Russia-Hockey.