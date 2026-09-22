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Защитник «Торпедо» Нарделла рассказал, что оказалось самым сложным в России

Защитник «Торпедо» Нарделла рассказал, что оказалось самым сложным в России
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Американский защитник «Торпедо» Бобби Нарделла поделился впечатлениями от жизни в России.

‎«Мне нравится в России, я чувствую себя комфортно. Это мой второй сезон здесь, действительно наслаждаюсь этим временем. Самое сложное — языковой барьер, но мне нравится опыт взаимодействия с новой культурой. Я начал учить русский язык, но знаю пока немного слов. Мне просто нравится их читать», — приводит слова Нарделлы «РИА Новости Спорт».

30-летний защитник присоединился к «Торпедо» летом 2025-го. За это время он провёл 83 матча, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и 44 результативными передачами.

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