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Кожевников: «Ак Барс» должен был взять денег с Хейза за его уход из команды

Кожевников: «Ак Барс» должен был взять денег с Хейза за его уход из команды
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о решении бывшего форварда «Ак Барса» Кевина Хейза покинуть клуб и завершить карьеру.

«Я не понимаю, как его можно было брать. Его же не с улицы взяли. Человек провёл пять игр, а потом говорит, что заканчивает. Получается, это обман, и с него надо было денег брать. Человек же должен нести ответственность за свои действия.

Опять мы всех облизываем, чтобы к нам ехали, чтобы их не обидеть. Это не повышает авторитет команды и лиги», — цитирует Кожевникова ТАСС.

Напомним, в пяти матчах за «Ак Барс» Хейз не отметился результативными действиями.

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