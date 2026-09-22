Кожевников: «Ак Барс» должен был взять денег с Хейза за его уход из команды

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о решении бывшего форварда «Ак Барса» Кевина Хейза покинуть клуб и завершить карьеру.

«Я не понимаю, как его можно было брать. Его же не с улицы взяли. Человек провёл пять игр, а потом говорит, что заканчивает. Получается, это обман, и с него надо было денег брать. Человек же должен нести ответственность за свои действия.

Опять мы всех облизываем, чтобы к нам ехали, чтобы их не обидеть. Это не повышает авторитет команды и лиги», — цитирует Кожевникова ТАСС.

Напомним, в пяти матчах за «Ак Барс» Хейз не отметился результативными действиями.