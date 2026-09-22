Вайсфельд — о СКА: с точки зрения набора очков всё хорошо, но игра особо не впечатляет

Известный хоккейный эксперт и функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал игру СКА в новом сезоне КХЛ.

«С точки зрения набора очков всё хорошо, но игра особо не впечатляет. С другой стороны, самое главное в этой игре — это результат на табло. Посмотрим, что будет дальше. Не сказал бы, что у команды нет игры. Нет солидности, я бы сказал. С другой стороны, сентябрь — хуже было бы, если бы игра была, а очков не было! Мне кажется, у них сейчас нормальная ситуация», — цитирует Вайсфельда «Советский спорт».

СКА после шести матчей набрал 10 очков и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. В следующей игре армейцы встретятся с «Трактором» 25 сентября.